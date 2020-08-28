شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب و محافظ بورسعيد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد السلام في حي الشرق ببورسعيد، في أول صلاة جمعة، وسط فرحة كبيرة لرواد المساجد عقب قرار لجنة ادارة ازمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا. وذلك بحضور دكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالي المحافظة.

وجاءت الخطبة تحت عنوان «الأمل حياة»، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد، واحضار كل مواطن لسجادة الصلاة الشخصية.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصلين بعودة صلاة الجمعة موكدا على اهمية تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أول صلاة جمعة بمساجد بورسعيد بعد غياب 5 أشهر بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي