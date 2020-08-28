شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: الأمل الحقيقي هو المبني على العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الاسلام كما أنه ينمي في قلب العبد حسن الظن بالله .

وأضاف خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة والتي أقيمت وفقاً للتدابير الاحترازية بعد توقف خمسة شهور وحملت عنوان «الأمل حياة»، أن الامل الحقيقي الذي دعا إليه الاسلام هو الأمل المبني على العمل والأخذ بالأسباب، مشيرا لقول الله تعالى «فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه»، فلا يقول اقعدوا في الارض فالمشي سعي وأخذ بالأسباب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا» فالغدو والرواح سعي، كما أن عمر بن الخطاب كان يقول «لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقنى فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» .

وقال جمعة: «عجبت لمن ابتلى بالخوف كيف يغفل عن قوله تعالى (حسبنا الله ونعم الوكيل) والله يقول بعدها (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء)، وعجبت لمن ابتلي مكر الناس له أو به يغفل عن قوله تعالى (وأفوض أمري إلى الله) والله بعدها يقول (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)، وعجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قوله (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله)» .

وأشار جمعة إلى أننا نعيش أياما طيبة هي شهر الله المحرم، قال عنها «الرسول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وخص من هذا الشهر يوم عاشوراء والذي يوافق غداً السبت، كما قال عنه «أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله»، مضيفاً يستحب أيضاً صيام يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله ويوم بعده.