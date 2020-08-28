شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ3.9 مليون طن.. والبطاطس تحتل المركز الثاني بعد الموالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.9 مليون طن حتى الآن. وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 26 أغسطس الجاري.

وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أن الصادرات بلغت 3 مليون و940 ألف و687 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

ومن جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و393 ألف و867 طن، بالإضافة إلى تصدير 674 ألف و480 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 296 ألف و358 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 135 ألف و147 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 33 ألف و126 طن.

وأضاف «القصير» أن صادرات مصر من الفراولة احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و761 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و572 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 14 الف و622 طن، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 11 الف و610 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4699 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2420 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1051 طن.