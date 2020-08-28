شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بزيمبابوي: منع دخول أي راكب لمصر ليس بحوزته تقرير PCR ولا استثناءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت السفارة المصرية بهراري منشوراً بخصوص دخول المسافرين للأراضي المصرية، ابتداءاً من 1 سبتمبر 2020: قالت فيه أنه يجب على جميع الركاب بما فيهم المصريين المسافرين إلى مصر أن يكونوا بحوزتهم اختبار PCR سلبي قبل 48 ساعة من الوصول إلى مصر.

وأضح البيان الذي نشرته السفارة اعلي موقعها الرسمي أنه لا يوجد استثناءات من أي نوع أو لاي سبب من الاسباب. بما في ذلك اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر.

وأوضح البيان أنه يعفي من هذا الاجراء جميع الاطفال ′′ بغض النظر عن جنساتهم ′′ اقل من 6 سنة من اختبار PCR.، وانه سيتم قبول شهادة PCR المقدمة اذا استوفت هذه الشروط: الأتية: يشمل الساعة وتاريخ سحب العينة وهو التاريخ الذي تحسب فيه ال 48 ساعة، وأن يكون صادر عن مختبر معتمد معتمد ومختم بختم المختبر ولا يحتوي على كشط أو الغاء أو إضافة وموضح به نوع العينة التي تم اخذها للمسحة، وضرورة أن يشير إلى نوع الاختبار (RT أو PCR).

وأنه ممنوع على جميع البحارة والطواقم السفن دخول موانئ جمهورية مصر العربية دون اجراء اختبار PCR سلبي قبل 48 ساعة من الوصول إلى الاراضي المصرية والا يجب اجراء الاختبار قبل النزول في الموانئ المصرية بشرط ان يتم سحب المسحات من قبل سلطات الحجر الصحي المصرية أو تحت اشرافها وارسالها فورا إلى مختبرات وزارة الصحة المختصة.

ولن يسمح للبحارة بالنزول إلا بعد وصول النتائج السلبية، وأنه بالمسبة لمن لديهم نتائج ايجابية لا يسمح لهم بدخول الاراضي المصرية، وأنه على وكالات الشحن تقديم قائمة باسماء وجنسيات واعداد البحارة وطاقم السفن المطلوب نزولها في الموانئ المصرية ب 48 ساعة على الاقل.

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