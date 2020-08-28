شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما.

وأوضحت الوزارة أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى «اللحم الأبيض للطماطم»، تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائيا، مشددة على أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، تحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي للطماطم، بإجمالي 7 ملايين و943 ألف طن، وذلك وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي إنتاج 56 مليونا و423 ألف طن طماطم سنويا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليونا و399 ألف طن طماطم سنويا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليون طن سنويا، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليونا و600 ألف طن طماطم.

وتجاوزت حصيلة الصادرات الزراعية المصرية 3.9 مليون طن، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى أغسطس الجاري، واحتلت الموالح المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونا و393 ألفا و867 طنا، تليها البطاطس بـ674 ألفا و480 طنا، بينما جاء في المركز الثالث البصل بـ296 ألفا و358 طنا، والعنب بلغ 135 ألفا و147 طنا، بينما بلغ الثوم 33 ألفا و126 طنا، كما ارتفعت صادرات محصول الفراولة إلى 20 ألفا و761 طنا.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤثر بالسلب على سمعة محاصيل مصر الزراعية والإضرار بالصادرات الزراعية.

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