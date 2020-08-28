شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المنيا من صفر إلى 22 حاله إصابة جديدة يومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار من جديد، بدأت حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد يرتفع في مدن وقري المنيا – أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة تسجيل 22 حالة إصابة جديد بعد 3 أيام من خلو المحافظة من حالات إصابة جديدة. وأكد مسؤولين بالمديرية انه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الحجر والعزل الصحي لتلقي العلاج . في سياق متصل، أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، تعافي مصابين اثنين ووفاة اثنين آخرين، واستمرار علاج 15 مصاب داخل أقسام المستشفي . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المنيا من صفر إلى 22 حاله إصابة جديدة يومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.