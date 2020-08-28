شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 مخالفة تعدي واسترداد 9 قراريط أملاك دولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت الوحدات المحلية بمراكز سمالوط، والمنيا ودير مواس في المنيا، 18 مخالفة تعدي متنوعة واستردت 9 قراريط، و10 أسهم أملاك دولة . شملت المخالفات إزالة 16 حاله تعدي على الرقعة الزراعية «أملاك دولة» لمساحة 9 قراريط و10 أسهم، ومخالفة تعدي بالبناء على مساحة 150 مترا، ومخالفة تعدي للقانون 119 لمساحة 35 مترا. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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