شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الأوقاف يهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة ويدعو الله أن يعجل برفع الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إن اليوم هو يوم عيد لكل المصريين بفضل الله وإذنه بفتح بيوته ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله في بيوته مرة أخرى وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأمل الحقيقي المبنى على العمل والأخذ بالأسباب، ويقول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا".

جاء ذلك خلال أداء وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة، وينقل الصلاة التلفزيون المصري والإذاعة المصرية تحت عنوان الأمل حياة ، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة، بعد نحو 20 اسبوعا.

وحضر الصلاة من مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

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ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.