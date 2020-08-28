إنفوجراف.. السجل الإرهابى لـ محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس. Advertisements ويرصد الخليج 365 أبرز القضايا المتورط فيها "عزت" على مدار السنوات الماضية:

محمود عزت

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