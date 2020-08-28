شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط القيادي الإخواني محمود عزت بالتجمع الخامس في تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 بتغطية عاجلة حول بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مُختبئاً بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

وتناولت التغطية التي قدمتها شروق وجدى ، تفاصيل بيان وزارة الداخلية الصادر صباح اليوم وكشفت فيه عن تفاصيل القبض على القيادى الإخوانى ، حيث قالت انه استمراراً لجهوُدِهِا في التصدي للمخططاتِ العدائية التي تستهدفُ تقويض دعائمِ الأمنِ والاستقرارِ والنيلِ من مُقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى, فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسئول التنظيم الدُولي للجماعةِ الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمِنطقةِ التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وَكراً لاختباِئِه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدفِ تضليلِ أجهزةِ الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عَقِبَ استئذان نيابة أمن الدولة العُليا تم مُداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيثُ أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزةِ الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المُشفرة لتأمينِ تواصُلاَتِهِ وإدارتِهِ لقياداتِ وأعضاءِ التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمنُ مُخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان، ان القيادى الإرهابى يعد المسئول الأول عن تأسيسِ الجناح المُسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمُشرفُ على إدارةِ العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عَقِبَ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطةُ والتى كان من أبرزها ، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزِلِه باستخدامِ سيارة مُفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015 ، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزلِهِ بمِنطقة عين شمس عام 2015 ، وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائي أمام منزِلِهِ بمدينة العبور 2016.

وأيضا مُحاولة اغتيال المُستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدامِ سيارةٍ مُفخخة بالقربِ من منِزِلِهِ بالتجمع الخامس 2016.

وكذا حادث تفجير سيارة مُفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطناً وإصابة 47 آخرين.

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وأضاف بيان الداخلية أن المُتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخوانى الإرهابى ومنها: الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المُفبركة والإسقاط على الدولة بهدفِ إثارة البلبة وتأليب الرأي العام.

توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له، وتمويل كافة أنشطتُهُ، واضطلاعُهُ بالدورِ الرئيسيِ من خلالِ عناصر التنظيم بالخارج في دعمِ وتمويلِ المُنظمات الدُولية المشبوهه واستغلالِهِا فى الاساءة للبلاد ومحاولةِ مٌمُارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

كما سرد البيان الأحكام التى صدرت ضد الإخوانى المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:

أحكام بالإعدام في عدد من القضايا منها "تخابر" وقضية "الهروب من سجون وادى النطرون، وأيضا احكام المؤبد فى "أحداث مكتب الإرشاد"، والمؤبد فى القضية في "أحداث الشغب والعنف بالمنيا". ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.

وقال البيان أخيرا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرا فى لتصدى بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.