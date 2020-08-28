أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 853 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أسعار الذهب للارتفاع مجددا فى سوق الصاغة بمصر، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر بقيمة 7 جنيهات اليوم الجمعة مسجلا 853 جنيها للجرام.



أسعار الذهب عقب ارتفاعها.. أسعار الذهب عقب ارتفاعها..

عيار 18 : 731.15 جنيه.

عيار 21 : 853 جنيها.

عيار 24 : 974.85 جنيه.

الجنيه الذهب: 6824 جنيها.

السعر العالمى: 1950 دولار.

وتشير التوقعات إلي ارتفاع آخر في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة في مصر، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً والتي تخطت حاجز 1950 دولارا عقب هبوط أمس ثم ارتفاع بالتعاملات المسائية، لتشهد تذبذب ملحوظ طوال تعاملات أمس الخميس.

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وارتفع الذهب نحو 1% يوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3% يوم الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة 1% وانخفاض بنسبة 2% يوم الخميس قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية، مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولار للأوقية وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 932.58 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2184.21 دولار.