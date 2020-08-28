شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار من «الأمريكية للتنمية» لمشروعات مياه الشرب والصرف بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مراكز ومدن المحافظة بقيمة 50 مليون دولار، من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وأضاف المحافظ أنه تم إدراج تلك المشروعات ضمن مبادرة شمال سيناء الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لدراسة الجدوى التي أعدتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

أكد أن الهدف من المشروعات هو توفير مياه شرب صحية ومتوافقة مع معايير وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك نظرا لما يعانيه المواطنون من استخدام مياه الآبار والتي تصل ملوحتها إلى حدود 3000 جزء في المليون وصعوبة نقل المياه بالسيارات.

وأشار المحافظ إلى أن من بين المشروعات المنفذة محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة أبوالجلود ببئر العبدبطاقة 250 مترا مكعبا/ اليوم بقيمة 1.54 مليون دولار، وإنشاء خزاني مياه ببئر العبدبقيمة 0.84 مليون دولار، وإنشاء خزان آخر في الحسنة بوسط سيناء بقيمة 0.46 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير محطة تحلية مياه الآبار بالحسنة، وحفر بئرين بقيمة 3.25 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الريسة بالعريش بطاقة 5000 متر مكعب/ اليوم بقيمة 10.96 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية مياه الآبار بمنطقة صدر الحيطان بنخل بطاقة 200 متر مكعب/ اليوم بجانب حفر بئر وتنفيذ الطاقة الشمسية بقيمة 2.99 مليون دولار، وإنشاء محطة أخرى لتحلية مياه الآبار بمنطقة الريد بنخل بطاقة 200 متر مكعب/ اليوم، بجانب حفر بئر وتنفيذ الطاقة الشمسية بقيمة 2.99 مليون دولار، وإنشاء محطة لتحلية مياه الآبار بقرية القسيمة بالحسنة بطاقة 500 مكعب/ اليوم بقيمة 3.25 مليون دولار، وإنشاء محطة لتحلية مياه الآبار بقرية بغداد بطاقة 200 متر مكعب/ اليوم بقيمة 3.05 مليون دولار.

وأشار «شوشة» إلى إنشاء 7 آبار عميقة بوسط سيناء «2 بنخل- الكونتلا- التمد- الجفجافة- المنبطح- القسيمة- أبوعجيلة» بوسط سيناء بقيمة 7 ملايين دولار، بجانب توريد معدات تشغيل بقيمة 2 مليون دولار، وتوريد وسائل نقل عبارة عن 2 أتوبيس وميكروباص بقيمة 0.183 مليون دولار، وإعداد الدراسة البيئية لمحطة تحلية مياه الريسة بقيمة 0.19 مليون دولار، ربط الخطوط الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى روافع الريسة وكرم أبونجيلة بقيمة 2.27 مليون دولار، توريد عدد 40 سيارة فنطاس مياه بقيمة 4.66 مليون ودولار، توريد عدد 10 تريلات بقيمة 1.97 مليون دولار، وتوريد عدد 20 سيارة كسح صرف صحي بقيمة 2.6 مليون دولار.

من جانبه، أضاف المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، أنه في إطار التعاون المشترك والمثمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بتقديم 50 مليون دولار لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء في إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء والتي ساهمت بشكل مباشر ومؤثر في وصول خدمات مياه الشرب النقية لأكثر من 325 ألف مواطن منتشرين على رقعة شمال سيناء بالكامل وتحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 110 آلاف مواطن مما ساهم بصورة مباشرة في النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوي.

وأوضح «بده» أنه من التجارب الرائدة في مثل هذه المشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيض استهلاك الطاقة في محطات التحلية بوسط سيناء، حيث تم تنفيذ 3 وحدات لتوليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 1200 كيلووات لإنتاج 2000 ميجاوات ساعة سنويا مما يوفر في تكلفة إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية المنتجة ويقلل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإضرار البيئية.

Advertisements

لفت «بده» إلى أنه تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل بأيدي وسواعد أبناء مصر المخلصين وبالتعاون والتنسيق التام فيما بين محافظة شمال سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشمال وجنوب سيناء، وكذلك الاستشاريون والمقاولون المصريون المتخصصون.