شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة، اعتبارًا من بعد غد الأحد، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.
وقال الوزير: إن مديرية القوي العاملة بالقاهرة وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور ، ومساعد صيدلي ، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة، وميكانيكي ومندوب مبيعات ، وسائق ، وشيف تقطيع ، واخصائي تسويق ، ومندوبين توصيل ، وعمال يومية ، وأمن ، وعمال مخازن، وسائق جامبو.
وفي نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضا في مهندسين صيانة ، وجودة، وتعبئة، وتغليف ، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة ، وسويتش، ومغسلة .
وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص و الموضحة في الجداول المرفقة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب ، مؤكداً أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهاً إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.
كانت هذه تفاصيل خبر "القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.