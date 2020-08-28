شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تستقبل 159 طلبا لفتح مواقع وتأجير معدات بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للإستعداد لبدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020، قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية الاستباقية تضمنت أنشطة متنوعة ، حيث وصل عدد الأنشطة التوعوية التى نفذها الفرع إلى 44 نشاط توعوى بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين وتوعيتهم بفوائد إستغلال قش الأرز اقتصادياً كأسمدة وأعلاف عالية القيمة وتعريفهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتعرض المخالفين لتعليمات الوزارة للمسألة القانونية.

وتتولى الأفرع الإقليمية المسئولة عن منظومة تجميع قش الأرز تعريف وتوجيه المزارعين والشباب الراغبين فى تقديم طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والجرارات الزراعية المدعومة من وزارة البيئة ، حيث استقبل فرع الشرقية عدد 159 طلب حتى الآن لفتح مواقع وتأجير معدات.

Advertisements

وتفعيلاً للدور الرقابى لوزارة البيئة للسيطرة على كافة مصادر التلوث المحتملة نفذ فرع الشرقية حملة تفتيشية مكبرة على عدد من الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع هيئة الإستثمار والحماية المدنية والأمن الصناعى ومحافظة الشرقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة .