الزراعة تكثف حملاتها الدورية والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثف حملاتها الدورية والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات البيطرية، لضمان الحصول على أعلاف ذو جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان ولقاح فعال، بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة ،والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

كم تقوم وزارة الزراعة، تسهيل إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها المستوردة والمحلية، طبقاً للمعايير العلمية للحصول على أفضل معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعي، سواء كان للحيوان أو للدواجن، أو الأسماك، وتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف والتى تقوم بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك.

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وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة، بالمتابعة الدورية واليومية وتنفيذ خطة وزارة الزراعة على ضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الأقليمى للأغذية والأعلاف.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة .

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، واستمرار الحملات التفتيشية، و شرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الامنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات.