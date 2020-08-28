شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا أذان النوازل.. مساجد مصر تؤذن لصلاة الجمعة بالصيغة الطبيعية للأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مساجد مصر أذان ظهر اليوم الجمعة، بدون أذان نوازل وهى المرة الأولى منذ قرار غلق المساجد، حيث أقامت المساجد أذان ظهر اليوم الجمعة بالصيغة الطبيعية للأذان بدلا من صيغة أذان النوازل.

وأذان النوازل نصه:-

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

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الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

وانتهت وزارة الأوقاف من استعداداتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لصلاة الجمعة، حيث وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.

وأكدت الوزارة على أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.