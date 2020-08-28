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رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة فى المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، أمس الخميس، بمحافظة المنيا، وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ وشعب الكنيسة، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أرنست نادي رئيس مجلس التربية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الملي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والقس محروس حبيب، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس عصام عطية، والقس رجائي محيي، رعاة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا. 

 

 

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كما افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أحدث قاعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر "إطسا سنتر"، أحد أكبر مراكز التدريب والضيافة بمحافظة المنيا والتي تتسع لأكثر من 500 متدرب. 

 

 

ويأتي الافتتاح بعد عودة العمل التدريجي لجميع مقرات ومكاتب وخدمات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تقديم كافةِ الخدمات لجميع شركاء الهيئة. ومن المقرر أن يستكمل رئيس الإنجيلية الجولة الرعوية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي شملت القاهرة والإسكندرية والمنيا، ومن المخطط زيارة محافظة الإسماعيلية الأسبوع القادم.

 

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