شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد علام: محمود عزت من أعنف قيادات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الخبير الأمنى فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، رجال الداخلية على الضربة الأمنية الناجحة التى أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن هذه العملية الأمنية ستقوض عناصر الجماعة الإرهابية من المضي قدما في تنفيذ أية عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الشعب المصرى.

وأضاف علام، أن " عزت " يعد من أعنف القيادات الاخوانية، التي سعت لنشر الفكر القطبى الارهابى بين المجتمع، ونشر الفوضى والعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت الكثير من رجال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، تنفيذا لمخططات الجماعة الإرهابية في بث الرعب والخوف بين الشعب المصرى.

وأضاف علام لــ" الخليج 365 "، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعرضت لعدة ضربات أمنية ناجحة خلال الفترة السابقة، أفقدتها الكثير من قدرتها على تنفيذ مخططاتها الإرهابية، موضحا أنه أيضا جماعة الإخوان فقدت الكثير من شعبيتها في الشارع المصرى بعد ما تم كشف زيفها ونواياها، لافتا إلى أن الجسم الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية أصبح يعانى الأن من كثرة الضربات الأمنية الموجعة، والتي طالته من قيادتها إلى أصغر عناصره التي تقوم بتنفيذ العمليات.

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وتساءل علام، أين كان محمود عزت طيلة هذه الفترة، ومن ساعده على الاختباء داخل الشقق السكنية التي كان يتردد عليها عقب سقوط نظام جماعة الإخوان الإرهابى، مضيفا أنه يجب الأن على رجال الأمن كشف وضبط كل من ساعد وعاون ذلك الارهابى في تنفيذ تعليماته بالتخطيط للعمليات الإرهابية التي استهدفت النائب العام وغيره من القيادات سواء في الجيش والشرطة والقضاء.

وناشد وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، وسائل الإعلام في توعية وتوجيه المواطنين على الإبلاغ عن أي شخص يتم الشك فيه أنه ينتمى إلى هذه الكيانات الإرهابية، التي تعمل على إراقة الدماء واستهداف أمن واستقرار الشعب المصرى، حتى يتثنى لرجال الأمن إلقاء القبض على هذه العناصر الإرهابية وتطهير مصر والوطن العربى من هذا الفكر المتطرف.

كانت وزارة الداخلية بيانا، أصدرت صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.