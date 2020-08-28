شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ بنى سويف ملف التصالح بمخلفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمقر الوزارة ،وتم خلال اللقاء إستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات القومية والتنموية الجارية بالمحافظة وعلى رأسها محور عدلى منصور والمجمع الصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية وطريق كورنيش النيل والدائرى وكوبرى المديرية وعدد من المشروعات الاستثمارية التي تخدم عملية التنمية على أرض بنى سويف .

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات التنمية المختلفة .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور محمد هانى ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة وعدد الطلبات المقدمة ، وأكد الوزير على أهمية تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة .

ووجه اللواء محمود شعراوى باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات .

كما تابع وزير التنمية المحلية مشروعات المحافظة الجارية فيما يخص قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب خاصة للقرى المحرومة من تلك الخدمة والمناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

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وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد تحذيرات مجلس الوزراء من احتمال وجود موجة ثانية للفيروس .

كما تابع شعراوى أيضاً مع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى في هذا المشروع القومي .

وأكد شعراوى على أهمية إستمرار جهود المحافظة في تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة لتحسين الموارد المالية والحفاظ على المال العام .

وشهد اللقاء إستعراض موقف عمليات تقنين واسترداد أراضى الدولة وجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أملاك الدولة ، وأكد شعراوى على أن الدولة جادة بكل قوة في الحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة بمختلف محافظات الجمهورية ومواجهة أي مخالفات أو تعديات وترسيخ سيادة القانون ، مع الإهتمام بالمساحات الكبيرة مع إتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة أو الإزالة الفورية في حالة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات التقنين .

كما تطرق الاجتماع أيضاً لمناقشة آخر مستجدات مشروع النهوض بقطاع صناعة النباتات الطبية والعطرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية المتوفرة في هذا الشأن للمنافسة في الأسواق العالمية ، كما تم بحث تطورات الموقف في المناطق الصناعية والمشاكل الخاصة بالصرف الصحى بها وكيفية التغلب عليها خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بها فضلاً عن مصانع الصناعات الصغيرة .