الحكومة ترد على أنباء زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية في سيناء والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مضاعفة قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة البيئة والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

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وشددت الوزارة، على عدم زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، حيث أن وزارة البيئة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام ٢٠١٧ وهي ٥٠ جنيها للفرد المصري فقط لا غير.

وأكدت الوزارة، دعم قطاع السياحة بقيمة ٥٠٪ لمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي يعمل بها عدد كبير من الشركات السياحية، وذلك تشجيعا للسياحة البيئية، أما المحميات المركزية، فبالرغم من قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في فبراير الماضي بزيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية في المنطقة المركزية بقدر بسيط في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكن وزيرة البيئة قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد ودعما لقطاع السياحة والمواطنين.

وتهيب وزارة البيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات واستعدادها الكامل بالرد على جميع المعنيين في جميع الحالات.