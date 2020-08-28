الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامنا مع إعادة فتحها للمواطنين.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.
وشددت الوزارة، على أن تذكرة الدخول لحديقة الحيوان كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط.
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتابعت الوزارة: يتم استقبال 50% من الطاقة الاستيعابية للحديقة وذلك حفاظا على صحة العالمين بها والزائرين.
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