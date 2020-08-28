اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس ١-٢، الجبل الأخضر)، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم اليوم وحتى الرابعة فجر يوم السبت ولمدة ١٢ ساعة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع يرجع لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر ٦٠٠ من شارع الخليفة مع شارع الطيران.
وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.
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