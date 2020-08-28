محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية لشرطة المرور، عن ضبط 3374 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1167 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 151 مخالفة السير بدون تراخيص، 9 دراجة نارية مخالفة، 27 مخالفة موقف عشوائي، 24 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 3374 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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