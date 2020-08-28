بين الإعدام والمؤبد.. 4 أحكام قضائية تواجه محمود عزت بعد القبض عليه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وذلك لكونه مطلوبًا لتنفيذ أحكامًا قضائية عدة.

وننشر أبرز القضايا المتهم فيها القيادي الإخواني، حسبما أكد بيان وزارة الداخلية، إذ أشار البيان إلى أن القيادي الإخواني يواجه أحكامًا قضائية منها:

-الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر)

-الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون).

-المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الارشاد).

-المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

وأوضح البيان أن محمود عزت مطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الارهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.

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وكشفت التحريات اختباء الإخواني بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد رصد تحركاته منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة.

جرى ضبط القيادي الهارب، وبتفتيش المنزل عثرت القوات على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

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