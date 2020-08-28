بعد القبض عليه.. ما هو دور محمود عزت في جماعة الإخوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة بيانًا تفصيليًا حول القبض على القيادي الإخواني محمود عزت في منطقة التجمع الخامس.

وحسب بيان وزارة الداخلية فإن القيادي الإخواني الهارب محمود عزت يمارس مهام عدة داخل الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية، ويقوم بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها:

-الكتائب الالكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

-توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.

-اضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الاساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

-كانت أجهزة الأمن في القاهرة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.

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-وكشفت التحريات اختباء الإخواني بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد رصد تحركاته منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة.

-جرى ضبط القيادي الهارب، وبتفتيش المنزل عثرت القوات على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

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