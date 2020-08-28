فيديو| اللقطات الأولى لمكان اختباء الإخواني محمود عزت قبل القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصل "الخليج 365" على مقطع فيديو مصور، تظهر فيه واجهة العقار الذي شهد اختباء القيادي الإخواني محمود عزت، قبل القبض عليه.

ويظهر في المقطع المصور منزل مكون من طابقين وله بوابة حديدة من الخارج وفي محيطه أشجار.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.

وكشفت التحريات اختباء الإخواني بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد رصد تحركاته منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة.

تم ضبط القيادي الهارب، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة؛ لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.

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