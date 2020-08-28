أخبار مصر | حقيقة استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات لهذا العام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديدة نتيجة عدم الانتهاء من انشائها.

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الانباء، موضحا أنه بالفعل تم ادارج جامعة سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات لتستقبل أولي دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد20202021، حيث تم فتح باب التقديم لجميع الراغبين في الالتحاق بالجامعة من يوم ٢٢ حتي ٣٠ اغسطس جاري، وذلك عبر الرابط الالكتروني للجامعة (kisu.edu.eg)

تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

