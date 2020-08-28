أخبار مصر | الحكومة تنفي نقل عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالمستشفيات الحكومية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي نقل عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالمستشفيات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء التبرع بالدم فردية الاستخدام لكل متبرع ويتم التخلص منها بطرق الآمنة.

وشددت الوزارة على تعقيم كافة مراكز التبرع وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 237 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.