شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بسيناء والبحر الأحمر .

وأشارت إلى أن قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية، والصادر بشأنها قرار من السلطة المختصة منذ عام 2017، كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وفي سياق متصل، سيتم السماح للشركات السياحية بإقامة الفعاليات بالمحميات الطبيعية بهدف تشجيع السياحة، وذلك وفقاً لعدة إجراءات، منها أن تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة، ليتم دراسة طلبات كل شركة على حده على أن يتم الرد خلال أسبوع، شرط ألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن 45 فرداً تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء، فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التوجيه بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).

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