شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب مترو الأنفاق بدون تذكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع قيمة غرامة ركوب مترو الأنفاق بدون تذكرة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب مترو الأنفاق بدون تذكرة.

وأضافت أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة، مشددة على اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيها فقط، وذلك بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات، حفاظا على ذلك المرفق الحيوي.

وناشدت وزارة النقل، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر أي أخبار تتعلق بذلك المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.