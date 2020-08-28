شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات شركة «جاليست اير» إلى مطار الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى رحلات شركة جاليست اير Galistair، بعد استئناف جدول رحلاتها إلى الغردقة، القادمة من رومانيا وعلى متنها ٢١٣ راكبا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر وباقي دول العالم.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استقبال رحلة أسبوعياً على نفس خط الطيران طوال فترة الموسم الصيفى.

وصول أولى رحلات شركة «جاليست اير» الرومانية إلى مطار الغردقة

وصول أولى رحلات شركة «جاليست اير» الرومانية إلى مطار الغردقة

وصول أولى رحلات شركة «جاليست اير» الرومانية إلى مطار الغردقة