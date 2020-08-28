شكرا لقرائتكم خبر عن نجار مسلح يقتل شقيقه الأكبر ذبحا لتطاوله على والدتهما في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية حادثة بشعة حيث انهال نجار مسلح بسكين علىى شقيقه الأكبر ولم يتركه إلا جثة هامدة عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيام المجنى عليه بالتطاول على والدتهما.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع نجار مسلح يدعي «ا.ف»، 42 سنة على يد شقيقه الأصغر ويدعي «م.ف» 30 سنة ذبحا حيث سدد له عدة طعنات بالرقبة مستخدما سكين في قرية مليج التابعة لمركز بشبين الكوم عقب نشوب مشاجرة بينهما نتيجة استمرار تطاول المجنى عليه على والدتهما وتعنيفها والشجار معها.

ألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.