محافظ المنوفية: الالتزام بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية والاشتراطات لاستقبال المصلين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء ابراهيم احمد أبوليمون محافظ المنوفية بضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تقررها وزارة الأوقاف لاستقبال المصلين اليوم لأداء الشعائر الدينية، بالاضافة إلى ضرروة إلتزام بكافة التدابير والإحتياطات الصحية بما في ذلك مراعاة المصلين لارتداء الكمامات واحضار المصلى الشخصى (سجادة الصلاة)، والتأكيد على فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة، والإلتزام بعدم زيارة الأضرحة وعدم إقامة صلاة الجنازة أو اية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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