شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة الثانية وعلي متنها 22 عربة ركاب قطارات روسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل غدا السبت ميناء الإسكندرية السفينة الروسية وعلي متنها 22 عربة ركاب درجة ثالثة تمثل استكمالا للدفعة الثانية البالغة ٣٥ عربة، ليصل إجمالي ما تم توريده لمصر ٦٨ عربة من إجمالي ١٣٠٠ عربة يتم تصنيعها بين روسيا والمجر، وذلك بعد تنازل السكة الحديد المصرية عن حصتها في التصنيع المحلي لصالح التحالف المجرى الروسي ترانس ماش هولدينج.

وقالت وزارة النقل في بيان لها إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يتابع عمليات إنزال عربات السفينة الأولي والتي وصلت ميناء الإسكندرية يوم ٢٤ وعلي متنها ١٣ عربة، حيث تم إنزالها على مدار يومين، وغادرت السفينة الجمعة لتحل محلها السفينة الثانية والتي تحمل ٢٢ عربة.

وقال وزير النقل إن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية والتي بدأ المواطن يشعر بها على أرض الواقع من خلال تشغيل قطارات كاملة تتكون من جرارات وعربات جديدة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصل اليوم هذه العربات من الإسكندرية إلى ورش أبوغاطس بالقاهرة تمهيداً لإدخالها الخدمة على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف الوزير أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة- والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية- تم التعاقد أيضًا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157 مليون يورو، والتي وصلت العربتان النموذج الهيكلي الخاص بالصفقة إلى ميناء الإسكندرية منذ عدة أيام، وحيث من المتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة إسباني في ورش الهيئة بأبوراضى.

ومن المنتظر أن تبدأ السكة الحديد في تشغيل الدفعة الثانية من العربات على خطوط الوجهين القبلي والبحرى، وذلك ضمن خطة تحسين الخدمة التي تقوم بها وزارة النقل ويشدد على تنفيذها الفريق كامل الوزير.

Advertisements