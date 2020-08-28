شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لشائعة رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان بعد إعادة فتحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع قيمة تذاكر دخول حديقة الحيوان تزامناً مع إعادة فتحها للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار التذاكر لأي حديقة من حدائق وزارة الزراعة، وأن تذكرة الدخول لحديقة "الحيوان" كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط، مُشيرةً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحيث تستقبل 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك حفاظاً على صحة الزائرين والعاملين بها.

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كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، مؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، موضحةً أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائياً، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وفي سياق متصل، تحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم، بإجمالي كمية بلغت 7 ملايين و943 ألف طن، وذلك وفقاً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي انتاج 56 مليوناً و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليوناً و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليونا طن سنوياً، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليوناً و600 ألف طن طماطم.