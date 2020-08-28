شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى يعلن استقالته من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى استقالته لأسباب صحية، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة، وكان تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) ذكر في وقت سابق أن آبي، الذى يعانى من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، أراد عدم التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، إنه يريد الاعتناء بصحته، وأن يبذل كل ما بوسعه فى عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية للمستشفى خلال أيام مخاوف بشأن ما إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، جاءت الزيارة، فيما تجاوز أطول رئيس للوزراء بقاء فى المنصب باليابان المدة القياسية التى قضاها عمه الأكبر إيساكو ساتو رئيسا للوزراء قبل نصف قرن، الأمر الذى زاد من التكهنات بأن آبى قد يستقيل بعدما حقق هذا الإنجاز.

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وقال آبى للصحفيين فى مقر إقامته الرسمى بعد زيارة مستشفى فى طوكيو "أريد الاعتناء بصحتى وأداء عملى على أكمل وجه". وأضاف أنه تسلم فى المستشفى نتائج فحص خضع له الأسبوع الماضى وأجرى فحوصا إضافية.

وقال آبي، الذى يحتفل بعيد ميلاده السادس والستين الشهر المقبل، إنه يرغب فى الحديث فى وقت لاحق عن الفحوص.