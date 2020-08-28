شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على شائعة رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن رفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع قيمة غرامة ركوب المترو بدون تذكرة. وأوضحت وزارة النقل، أن قيمة جميع الغرامات المقررة على المخالفات كما هي دون زيادة، مُشددةً على اقتصار قيمة غرامة مخالفة ركوب المترو دون تذكرة أو استخدام التذكرة لأكثر من عدد المحطات المخصصة لها على الـ50 جنيهاً فقط، وذلك بهدف ضبط عملية الدخول والخروج من المحطات، حفاظاً على ذلك المرفق الحيوي. Advertisements

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