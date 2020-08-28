شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تفند شائعتين انتشرتا فى أسبوع .. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات، مع توافر مخزون استراتيجي كافٍ منها، مُشيرةً إلى المتابعة المستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات وتوفير كميات إضافية منها قبل نفاد الكمية.

وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إجراءات الحصول على منحة من الحكومة اليابانية بقيمة 9.3 مليون دولار لتوريد معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لصالح مستشفيات الصدر في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر الطبية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، مؤكدةً أنه لا صحة لانتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية، مُوضحةً أن جميع الأدوات التي يتم استخدامها أثناء التبرع بالدم، فردية الاستخدام لكل متبرع، ويتم التخلص منها بالطرق الآمنة، مُشددةً على تعقيم كافة مراكز التبرع وأفرعها بشكل مستمر قبل البدء وعقب انتهاء العمل بها، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.