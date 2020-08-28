شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، والتى تصل لـ50 قرشاً للرغيف، مع شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تشديد وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين، ومضاعفة الغرامة حال تكرارها.

وفى سياق متصل، فقد تم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل إلى 1450 رغيفاً بدلاً من 1250 رغيفاً، كما تم توحيد وتثبيت وزن الرغيف ليصبح 90 جراماً، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف الواحد دون أى نقصان، والحفاظ على ثوابت منظومة الخبز، أهمها سعر صرف رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش على بطاقات التموين، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطنين يومياً.

كما تم توحيد الأوزان فى كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون جميعها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات بكل مخابز الجمهورية، على أن تقوم الوزارة بشن حملات متابعة ميدانية والتفتيش على كل المخابز، لضبط أى تلاعب.