الداخلية: ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان. وكشفت التحريات اختباء الاخواني بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد رصد تحركاته منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة. وباستهدافه تم ضبطه وبالتفتيش عثرت القوات على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

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