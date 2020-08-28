الحكومة تنفي وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت وزارة الصحة، على توافر جميع المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات الأكسجين بشكل طبيعي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة، إلى توافر مخزون استراتيجي كاف منها، والمتابعة المستمرة لموقف توافرها بجميع المستشفيات وتوفير كميات إضافية منها قبل نفاذ الكمية.