شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض على على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.
وتبين من التحريات أنهم وجدوه مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس بعد أن نجح رجال الأمن الوطنى في رصد تحركات القيادي الهارب.
وكشفت التحريات أنه يقيم منذ فترة في شقة بالتجمع بالقاهرة الجديدة.
وعثرت القوات أثناء التفتيش على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
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