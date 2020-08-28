شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدعو لمواصلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة والمؤسسات التابعة له برئاسة جبالي المراغي، الملايين من عمال مصر إلى الإستمرار في الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بإرتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج والمواصلات والحرص على النظافة العامة والتباعد الإجتماعي، مع الإستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج.

وشدد الاتحاد على أن التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بأن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض الدول.

كانت وزارة الصحة سجلت، الخميس، 206 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 وفاة، في ظل تراجع يومي في أعداد الضحايا، وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.