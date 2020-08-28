شكرا لقرائتكم خبر عن فض عرس داخل قاعة أفراح والقبض على شخص أثناء تحضيره لآخر في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هناء عقيلة، رئيس مدينة شبين الكوم، قيام حملة من مجلس المدينة بفض حفل عرس بقاعة أفراح بقرية ميت خلف التابعة للمركز تنفيذا لقرارمجلس الوزارء بمنع التجمعات وغلق قاعات الأفراح فى إطار الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. تم تحرير محضر بالواقعة وغلق وتشميع القاعة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم لقيامه بعمل سرادق لإقامة فرح. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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