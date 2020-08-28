شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في مدينة الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الباجور. وأسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر إشغال طريق، و149 حالة ضبط، و205 حالة إزالة فورية. وصرح خالد العرفى، رئيس مدينة الباجور، بأن الحملات مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط للشارع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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