القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت مختبئا بالتجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف قويض دعائم Advertisements

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