شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مصر تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم بعد غياب 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل المساجد الكبرى والجامعة اليوم، المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من قرار الأوقاف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا التي اتخذته الوزارة في 21 مارس الماضى، حيث انتهت الوزارة أمس الخميس من تعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، تحت عنوان الأمل حياة، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة، ومن المقرر أن يحضر الصلاة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر .

ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية فى كل مديرية برئاسة مدير المديرية، مؤكدًا على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِى المساجد المحددة لكل منهم، والتى حددتها المديرية لصلاة الجمعة فى ظل الظروف الحالية.

وانتهت مديريات الأوقاف في جميع المحافظات من أعمال التعقيم والنظافة للمساجد الكبرى والجامعة التي انطلقت الاثنين حتى أمس الخميس.

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وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى، لافتا إلى أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى.

كما أكد وزير الأوقاف على أن العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.