شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 4 مناطق في المنيا لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع وضعف المياه عن مناطق «حوض النخيل- حي مكة- ومحطة المقلب حتى ميدان الحلمية» لمدة 5 ساعات على مدار 3 أيام متواصلة بدءًا من الساعة 11 مساء حتى الرابعة فجرًا ابتداء من الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى السبت 29-8-2020 لإجراء أعمال صيانة دورية.

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.