شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للانتخابات»: غرامة التخلف عن التصويت بـ«الشيوخ» قد تكون 15 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة التي سيجري توقيعها على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ستكون أشبه بمخالفة المرور، مؤكدًا أن الغرامة لن تكون 500 جنيه على الجميع، مشيرًا إلى أنها ستكون متدرجة بشرط ألا تتجاوز الـ 500 جنيه.

جاءت تصريحات «لاشين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، على شاشة «صدى البلد»، مشيرًا إلى أن الغرامة «وراد تبقى 15 جنيها، طبقًا لرؤية النيابة العامة».

وأكد «لاشين» أن تلك الغرامات ستطبق على من تخلف عن الانتخابات دون عذر، لافتًا إلى أن الفئات المستثناة من الغرامة هم المتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم بعذر مقبول، ولديه ما يثبت ذلك، كالمريض الذي كان مصاباً بكورونا المستجد أو أي مرض آخر منعه عن التصويت، وبناء عليه، سيكون على المواطن تقديم ما يفيد بذلك للنيابة العامة، مؤكدًا أن جميع المتخلفين عن التصويت سيحالون للنيابة العامة.

وأوضح «لاشين»، خلال مداخلته، أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها توقيع غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، كونها صاحبة الاختصاص في ذلك، وتابع: «احنا بس بنطبق جميع النصوص الدستورية والإجرائية بما فيها المخالفات، احنا ما زلنا نجري عملية حصر المتخلفين من خلال الكشوف التي ترد لنا من كافة اللجان الفرعية بمختلف المحافظات».

وأضاف خلال المداخلة أن الهيئة قامت بتوجيه رسائل لكافة الفئات للإدلاء بأصواتهم وعدم التقاعس عن أداء دورهم الانتخابي، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على كافة أطراف العملية الانتخابية، بإجراء التعقيم المستمر للمقرات الانتخابية، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير الكحول والكمامات.

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