كيف تحول موقف ميدان الجيزة إلى شكل حضارى.. تكلفة تطويره 30 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغير المشهد سريعا بميدان الجيزة، بعد تطوير موقف السيرفيس الموجود به بالتزامن مع دهان العقارات المطله عليه، ليظهر بشكل جميل وحضارى، كما أن إنشاء الموقف ساهم فى تخفيف الزحام بالميدان، فوجود البوابات الخاصة بالموقف وتسهيل الدخول منعت انتظار السيارات بالميدان. ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن تطوير موقف ميدان الجيزة: تكلفة تطوير موقف السيرفيس بميدان الجيزة 30 مليون جنيه. تم توفير أماكن للركاب ومظلات للوقاية من أشعة الشمس. إنشاء بوابات دخول وخروج الكترونية. Advertisements منظومة إضاءة حديثة وشبكات لصرف الأمطار . افتتاح موقف السيرفيس خلال أيام. الموقف به كافتريات وخدمات للركاب. سيتم دعم الموقف بخدمات أمنية لمنع مظاهر البلطجة. تطوير الموقف خل مشاكل الازدحام بالميدان.

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